Ουάσιγκτον και Ρόμπερτς μαζί σε ταινία μετά απο 17 χρόνια

Τόσο η ταινία, όσο και το βιβλίο στο οποίο στηρίζεται, αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο.

Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον και η Τζούλια Ρόμπερτς θα πρωταγωνιστήσουν στο οικογενειακό δράμα «Leave the World Behind», με βάση το επερχόμενο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρουμάαν Αλάμ.

Το «Leave the World Behind» είναι μια ιστορία για δύο οικογένειες, ξένες μεταξύ τους, οι οποίες αναγκάζονται να περάσουν μαζί ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο όλα πηγαίνουν στραβά. Η Ρόμπερτς θα υποδυθεί τη μητέρα της μίας οικογένειας που νοικιάζει ένα σπίτι και ο Ουάσιγκτον τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Η ιστορία διερευνά την πολυπλοκότητα της γονικότητας, της φυλής και της τάξης - μαζί με τον τρόπο με τον οποίο οι στενότεροι δεσμοί αναδιαμορφώνονται σε στιγμές κρίσης.

Ο Ουάσιγκτον και η Ρόμπερτς έχουν δουλέψει ξανά μαζί το 1993 στην ταινία «The Pelican Brief».

