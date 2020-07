Κοινωνία

Ακάθιστος Ύμνος στη Μητρόπολη Αθηνών για την Αγία Σοφία

«Η αυριανή ημέρα είναι ημέρα πένθους και οδύνης για όλη την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και ολόκληρο τον Ελληνισμό» τονίζει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου θα τελέσει αύριο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ημέρα της πρώτη προσευχής των μουσουλμάνων στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη.

«Αύριο, ημέρα λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, είναι ημέρα πένθους και οδύνης για όλη την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και ολόκληρο τον Ελληνισμό», αναφέρει η ανακοινωση της Αρχιεπισκοπής και προσθέτει:

«Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος θα προστεί, στις 8:00 το βράδυ, της Ιεράς Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αθηνών».

Την ίδια ώρα, η Μητρόπολη Δημητριάδος αποφάσισε σε όλες τις μονές και τις εκκλησίες να ηχήσουν πένθιμα οι καμπάνες στις 12.00 το μεσημέρι και για δέκα λεπτά. Παράλληλα αύριο το απόγευμα μετά την Ακολουθία του Εσπερινού αποφάσισε να τελεστεί η Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, ως προσευχητική αναφορά στην Υπέρμαχο Στρατηγό υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Επίσης, οι ιερείς προαιρετικά καλούνται στο τέλος του Εσπερινού να τελέσουν την Ακολουθία του Ακαθίστου Υμνου και να ψάλουν με τον λαό το “Τη Υπερμάχω”.