Κοινωνία

Βαριές “καμπάνες” σε βιαστές ανηλίκου

Πολυετείς ποινές σε δύο νεαρούς για αρπαγή και βιασμό 17χρονου..

Σε πολυετείς ποινές κάθειρξης καταδικάστηκαν δύο νεαροί από το Πακιστάν, που κάθισαν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για υπόθεση βιασμού, αρπαγής και εκβίασης, με θύμα ανήλικο συμπατριώτη τους. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης τον περασμένο Νοέμβρη, ύστερα από καταγγελία του 17χρονου τότε θύματος στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι -ένας 25χρονος κι ένας 29χρονος- αφού άσκησαν βία εναντίον του, τον υποχρέωσαν να επικοινωνήσει με τον θείο του στην Ισπανία, αξιώνοντας να τους στείλει χρήματα, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο. Κατά την ίδια δικογραφία, οι δράστες ξεγύμνωσαν το θύμα τους και το βιντεοσκόπησαν, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιήσουν το υλικό, ενώ επιπλέον ο 25χρονος κατηγορείται ότι προέβη σε βιασμό του.

Αφού κράτησαν παράνομα τον ανήλικο για ένα 24ωρο, περιφέροντάς τον σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, παρέλαβαν -με τη συνδρομή τρίτου προσώπου- το ποσό των 200 ευρώ, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων, και στη συνέχεια τον απελευθέρωσαν.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης 14 και εννέα ετών αντίστοιχα, στον 25χρονο και στον 29χρονο συγκατηγορούμενό του, ενώ μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας επέστρεψαν αμφότεροι στις φυλακές.

Προηγουμένως, στις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις, ισχυριζόμενοι ότι το ποσό που αξίωσαν συνδεόταν με χρήματα που είχε δανείσει ο 25χρονος στον ανήλικο κι ότι ο τελευταίος επινόησε το συγκεκριμένο σενάριο, για να πείσει τον θείο του να του στείλει τα χρήματα.

Ο 17χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο για να εξεταστεί ως μάρτυρας και είναι άγνωστο πού βρίσκεται.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι -σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση- οι δύο αλλοδαποί αθωώθηκαν για την πράξη της παραγωγής υλικού πορνογραφικού περιεχομένου, την οποία τους καταλόγιζε το κατηγορητήριο.