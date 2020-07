Πολιτική

Μήνυμα Δένδια για τα δύο χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Υποχρέωση του κράτους δικαίου απέναντι στη μνήμη των θυμάτων αποτελεί η πλήρης διερεύνηση της τραγωδίας», επεσήμανε.

Μήνυμα για τα δύο χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter.

«Η 23η Ιουλίου είναι μία ημέρα που παραμένει στη μνήμη μας και η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των 102 συνανθρώπων μας που χάθηκαν», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Υποχρέωση του κράτους δικαίου απέναντι στη μνήμη των θυμάτων αποτελεί η πλήρης διερεύνηση της τραγωδίας», επεσήμανε.