Κόσμος

Ουκρανία: Συναγερμός για ομηρία αστυνομικού

Ένας άνδρας οπλισμένος με χειροβομβίδα διέφυγε σήμερα της σύλληψης και συνέλαβε όμηρο υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας στην πόλη Πολτάβα στην κεντρική Ουκρανία, διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με σύλληψη ομήρων που σημειώνεται στην Ουκρανία σε διάστημα τριών ημερών. Την Τρίτη, ένας οπλισμένος άνδρας είχε συλλάβει 13 ομήρους σε ένα λεωφορείο για ώρες προτού τους αφήσει ελεύθερους.

Σήμερα η αστυνομία προσπαθούσε να συλλάβει έναν άνδρα που ήταν ύποπτος για περιστατικό πειρατείας σε όχημα όταν αυτός έβγαλε μια χειροβομβίδα και απείλησε να σκοτώσει τον έναν από τους αστυνομικούς, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που έγιναν μαζί του, ο άνδρας αντήλλαξε τον αστυνομικό που απειλούσε να σκοτώσει με έναν συνταγματάρχη της αστυνομίας και έφυγε μαζί του με αυτοκίνητο που του παρείχε η αστυνομία.

"Γίνονται διαπραγματεύσεις για να παραδοθεί ο επιτιθέμενος στην αστυνομία χωρίς να βλάψει τον εαυτό του ή τους άλλους", πρόσθεσε ο Αντόν Γκεραστσένκο.