Όταν ο Τόνι Αϊόμι “έδειξε την πόρτα” στην Μαντόνα

Τι είπε το ιδρυτικό στέλεχος των Black Sabbath για το περιστατικό με την βασιλισσα της ποπ.

Ο Τόνι Αϊόμι (Tony Iommi) έδιωξε κάποτε τη Μαντόνα (Madonna) από την πρόβα των Black Sabbath και τώρα που το θυμάται λέει: «ήταν λίγο στενάχωρο».

Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την τεράστια συναυλία Live Aid, η οποία έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό και στάθηκε η ευκαιρία για μία μοναδική επανένωση της αρχικής σύνθεσης των Black Sabbath.

Μιλώντας στο SiriusXM, ο Αϊόμι θυμήθηκε ότι η πρόβα του συγκροτήματος κατέληξε σε «καταστροφή» και είχε ως αποτέλεσμα να διώξουν την Μαντόνα από το χώρο της πρόβας.

«Είχαν κρατήσει ένα δωμάτιο για τις πρόβες. Ξεκινήσαμε την πρόβα, αλλά μετά πιάσαμε την κουβέντα για τα παλιά χρόνια, οπότε τον περισσότερο χρόνο μιλούσαμε», θυμάται ο Αϊόμι.

Και συνέχισε: «Την ώρα όμως που κάναμε πρόβα, υποτίθεται ότι ο χώρος ήταν αποκλεισμένος, έτσι όταν είδα δύο κοπέλες να μπαίνουν στο δωμάτιο, είπα στους ανθρώπους μας να τις βγάλουν έξω».

Στην πραγματικότητα όμως αποδείχτηκε το ένα από τα δύο κορίτσια ήταν η Μαντόνα, η οποία βρίσκονταν ακριβώς στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της.

Όπως λέει ο Τόνι στη συνέχεια έμαθαν ότι ήταν η Μαντόνα κι αυτό «ήταν λίγο στενάχωρο».