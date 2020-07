Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη

"Καλπάζει" η πανδημία στην Ευρώπη. Σε ποιες χώρες καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα.

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορωνοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως στην Ευρώπη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά στη Ρωσία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Ιταλία, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες πηγές σήμερα Πέμπτη στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Η Ευρώπη κατέγραφε σήμερα το πρωί 3.002.861 κρούσματα σε ένα σύνολο 15.237.784 παγκοσμίως. Η ήπειρος παραμένει η πιο πληγείσα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θανάτων: 206.633 ασθενείς απεβίωσαν σε σύνολο 629.994 σε όλο τον κόσμο.

Η Ρωσία, η ευρωπαϊκή χώρα που καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων (795.038, εκ των οποίων 12.892 θάνατοι), το Ηνωμένο Βασίλειο (296.377 κρούσματα, 45.501 θάνατοι), η Ισπανία (267.551, 28.426) και η Ιταλία (245.032, 35.082) είναι οι τέσσερις χώρες της ηπείρου που καταγράφουν επισήμως περισσότερα από 225.000 κρούσματα στο έδαφός τους.

Ο αριθμός αυτός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αντανακλά ωστόσο μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού μολύνσεων, καθώς πολλές χώρες δεν χρησιμοποιούν τεστ παρά μόνο για εντοπισμό των μολύνσεων ή δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους προκειμένου να διεξαγάγουν μεγάλες εκστρατείες εντοπισμού και ιχνηλάτησης.