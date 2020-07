Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Μποχωρίδης

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και οι δηλώσεις του διεθνούς γκαρντ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά στην καριέρα του είναι ο Λευτέρης Μποχωρίδης, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (23/7) την απόκτηση του διεθνούς γκαρντ για ένα χρόνο. Ο 26χρονος άσος είχε ενταχθεί στο δυναμικό του «τριφυλλιού» το καλοκαίρι του 2014 και έμεινε στην ομάδα έως τον Νοέμβριο του 2017, ωστόσο το Σεπτέμβριο του 2015 υπέστη κάταγμα περόνης, τραυματισμός που επηρέασε την καριέρα του. Μετά το «διαζύγιό» του από τον Παναθηναϊκό ο Μποχωρίδης επέστρεψε στον Άρη, στον οποίο άρχισε την καριέρα του, και αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της σεζόν 2019-20.



Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Μποχωρίδη έχει ως εξής:



«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την επιστροφή του Λευτέρη Μποχωρίδη στην ομάδα για την αγωνιστική περίοδο 2020/2021.

Ο Μποχωρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 18/04/1994, έχει ύψος 1.96μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Άρη φτάνοντας ως την ανδρική ομάδα.



Αγωνίστηκε στους «κίτρινους» από το 2010 ως το 2014 όταν και άρχισε να δείχνει στοιχεία του πλούσιου ταλέντου του. Τη σεζόν 2013/2014 είχε 7.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα της Basket League με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, που τον απέκτησε με μεταγραφή. Ένας σοβαρός τραυματισμός (συντριπτικό κάταγμα περόνης) τον Σεπτέμβριο του 2015 τον πήγε αρκετά πίσω.



Στους «πράσινους» αγωνίστηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2017) και τρία κύπελλα Ελλάδας (2015, 2016, 2017).



Στο ξεκίνημα της σεζόν 2017/2018 ο Λευτέρης Μποχωρίδης επέστρεψε στον Άρη, του οποίου τη φανέλα φόρεσε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2019/2020.



Στην τελευταία του σεζόν στους «κίτρινους» ήταν ο ηγέτης της ομάδας, έχοντας 14.6 πόντους, 5.1 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ, 3.1 λάθη και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα της Basket League.



Ο Λευτέρης Μποχωρίδης είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών και μάλιστα έπαιξε παίζοντας σημαντικό ρόλο στην πρόκρισή της στο Μουντομπάσκετ του 2019».



Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ομάδας. Ο έμπειρος άσος δήλωσε ενθουσιασμένος που επιστρέφει στο «τριφύλλι» και υπογράμμισε πως ήταν όνειρό του να γυρίσει στην ομάδα. Εξέφρασε την επιθυμία να δικαιώσει τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βόβορα, ο οποίος τον επέλεξε, επισήμανε ότι και για τον ίδιο είναι μεγάλη η πρόκληση και τόνισε πως «θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό όλοι μαζί». Μιλώντας για τον Ζακ Όγκαστ, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό και στην πρώτη θητεία του στην ομάδα, ο Μποχωρίδης επισήμανε ότι «είναι βασικό που η ομάδα απαρτίζεται από πολύ καλούς χαρακτήρες» και υπογράμμισε πως «το ζητούμενο είναι να δέσουμε γρήγορα ως ομάδα και να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο παρκέ». Ο 26χρονος άσος είπε ακόμη ότι «τώρα μένει να παίξω όσο καλύτερα μπορώ και -εφόσον το αξίζω- να καθιερωθώ στον Παναθηναϊκό», υποσχέθηκε πως «θα δώσω το 100% στο γήπεδο προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της», ενώ ζήτησε από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας.



Ο Μποχωρίδης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για:



- Την επιστροφή του: «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Είναι μια σπουδαία ομάδα και ένα περιβάλλον που γνωρίζω πολύ καλά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και οι αγώνες. Για να πω την αλήθεια, πίστευα ότι θα γυρίσω στην ομάδα. Το είχα στο μυαλό μου. Τότε έφυγα διότι δεν είχα το χρόνο που ήθελα. Ήθελα πολύ να παίξω και να δείξω τι μπορώ να κάνω ώστε να γυρίσω κάποια στιγμή. Έφυγα σαν φίλος και αυτό είναι το σημαντικό. Είχα καλές σχέσεις με όλους στην ομάδα. Δεν είχα κανένα παράπονο. Είχα μιλήσει τότε με τον κ. Παπαδόπουλο και με τον κ. Πασκουάλ, τους εξήγησα ότι θέλω να πάω κάπου να παίξω και έδειξαν κατανόηση. Το χειρίστηκαν πολύ σωστά, όπως άλλωστε και όλοι στην ομάδα. Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα τελικά».



- Το... αντάμωμά του με τον εκ των γενικών διευθυντών της ΚΑΕ, Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο στην πρώτη διετία της προηγούμενης θητείας του στον Παναθηναϊκό: «Είναι λίγο περίεργο, αλλά σίγουρα είναι παράλληλα και πολύ ευχάριστο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συναντήσω ξανά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα. Είναι ξεχωριστό που δύο άνθρωποι-σύμβολα για τον Παναθηναϊκό και συνολικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ασχολούνται τόσο ενεργά με την ομάδα».



- Τη νέα συνεργασία του με τον τεχνικό του «τριφυλλιού», Γιώργο Βόβορα: «Με τον κόουτς Βόβορα είχαμε πολύ καλή συνεργασία από την πρώτη παρουσία μου στον Παναθηναϊκό. Με είχε βοηθήσει αρκετά και τότε. Πλέον, έχει μπροστά του την πρόκληση να πετύχει ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει όλα τα φόντα να τα καταφέρει. Θέλω πάρα πολύ να τον δικαιώσω που με επέλεξε. Και για μένα η πρόκληση είναι μεγάλη. Θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό όλοι μαζί».



- Για την επιστροφή του Ζακ Όγκαστ: «Το πιο σημαντικό για τον Ζακ είναι πως πρόκειται για έναν τρομερό χαρακτήρα. Αγωνιστικά έχει πολλά προσόντα. Προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν στην Γαλατά. Χαίρομαι πολύ που θα συναντηθούν και πάλι οι δρόμοι μας, κάτι που ισχύει και για τον Παπαπέτρου, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τις Εθνικές Ομάδες, αλλά και για τους Παπαγιάννη-Μήτογλου. Είναι βασικό που η ομάδα απαρτίζεται από πολύ καλούς χαρακτήρες. Εξάλλου, αυτό αποτελούσε ανέκαθεν βασικό μέλημα για τον Παναθηναϊκό. Το ζητούμενο είναι να δέσουμε γρήγορα ως ομάδα και να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο παρκέ».



- Για τα όνειρά του: «Ονειρεύομαι να παίξω όσο καλύτερα μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Όπως προανέφερα, είχα φύγει σαν φίλος, αλλά η αλήθεια είναι πως είχα μέσα μου μια πικρία. Ήθελα πολύ να παίξω καλά για να γυρίσω. Η επιθυμία μου έγινε πράξη. Τώρα μένει να παίξω όσο καλύτερα μπορώ και -εφόσον το αξίζω- να καθιερωθώ στον Παναθηναϊκό».



- Για τους φιλάθλους της ομάδας: «Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Αυτό που υπόσχομαι είναι ότι θα δώσω το 100% στο γήπεδο, προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Από εκεί και πέρα, θέλω να τους ζητήσω να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Τώρα χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας περισσότερο από ποτέ. Αισιοδοξώ πως αυτή η ομάδα θα βγάλει ωραία πράγματα στο παρκέ».