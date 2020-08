Life

Η Κιμ Καρντάσιαν και η διπολική διαταραχή του Κάνιε Γουέστ

Τι έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Κιμ Καρντάσιαν είπε ότι ο ράπερ σύζυγός της Κάνιε Γουέστ υποφέρει από διπολική διαταραχή και ζήτησε συμπόνια και ενσυναίσθηση, καθώς εκείνος και η οικογένειά του προσπαθούν να διαχειριστούν την ασθένειά του.

Η δήλωση της Καρντάσιαν στον λογαριασμό της στο Instagram αποτελεί το πρώτο δημόσιο σχόλιό της έπειτα από εβδομάδες ασυνάρτητων συνεντεύξεων, δημοσίων εμφανίσεων και αναρτήσεων στο Twitter από τον Γουέστ, οι οποίες ήγειραν ανησυχία σχετικά με την ψυχική υγεία του τραγουδιστή.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο Κάνιε πάσχει από διπολική διαταραχή», έγραψε η πρωταγωνίστρια τηλεριάλιτι, περιγράφοντάς τον ως έναν «ευφυή αλλά περίπλοκο άνθρωπο».

Η Καρντάσιαν δεν αναφέρθηκε στα σχέδια του Γουέστ να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

«Εκείνοι που βρίσκονται κοντά στον Κάνιε γνωρίζουν την καρδιά του και κατανοούν ότι οι δηλώσεις του μερικές φορές δεν συμφωνούν με τις προθέσεις του», αναφέρει επίσης η επιχειρηματίας.

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν ακολουθεί μια ακόμη σειρά από tweet του Κάνιε Γουέστ, μεταξύ άλλων ενός στο οποίο γράφει πως προσπαθεί να πάρει διαζύγιο από την Καρντάσιαν. Το tweet γρήγορα διαγράφηκε. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, υποστήριξε ότι η οικογένειά του προσπαθεί να τον πείσει να πάει σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Το ζεύγος παντρεύτηκε το 2014 και έχει τέσσερα παιδιά.

Η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε πως εκείνη και η οικογένειά της προσπαθούν να βρουν βοήθεια για τον σύζυγό της και μίλησε για το στίγμα και τις παρανοήσεις γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας.

«Ζητώ ευγενικά από τα ΜΜΕ και το κοινό να μας δώσουν τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό», τόνισε.