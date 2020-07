Κόσμος

Ο Τραμπ έβαλε στη σειρά 5 λέξεις σε τεστ και... ενθουσιάστηκε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αξιολογεί το τεστ που "πέρασε" ο πρόεδρος των ΗΠΑ...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανεύθηκε για τα αποτελέσματα του τεστ γνωστικής αξιολόγησης που πέρασε λέγοντας ότι «πολύ λίγοι άνθρωποι» θα μπορούσαν να καταφέρουν αυτό που εκείνος κατάφερε, περιλαμβανομένης μίας άσκησης μνήμης που έδειξε ότι διαθέτει την «νοητική επάρκεια» για να ηγείται της χώρας, αν και ο γιατρός που το δημιούργησε επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τεστ ευφυίας ή IQ.

Οπως αποκάλυψε με μεγάλο καμάρι στο δίκτυο Fox TV, το μεγάλο του κατόρθωμα ήταν ότι μπόρεσε να βάλει στην σωστή σειρά πέντε λέξεις, όχι μία, αλλά περισσότερες φορές, ακόμη και αφού του υποβλήθηκαν άλλες ερωτήσεις.

Το τεστ αξιολογεί τις νοητικές λειτουργίες ενός ατόμου και βασική του αποστολή είναι να δείξει αν έχει άνοια.

«Σου ζητούν να επαναλάβεις λέξεις: άτομο, άνδρας, γυναίκα, κάμερα, τηλεόραση. Είπα, ναι, είναι άτομο, γυναίκα, άνδρας, κάμερα τηλεόραση...και μετά, δέκα, είκοσι λεπτά αργότερα σου λένε: "Θυμάστε την πρώτη ερώτηση; Εναναλάβετε". Κι'εσύ λες: άτομο, άνδρας, γυναίκα, κάμερα, τηλεόραση. Και σου λένε: "Είναι καταπληκτικό, πώς καταφέρατε να το κάνετε αυτό;».

«Το κάνω διότι έχω καλή μνήμη. Διότι είμαι εκεί παρών, γνωστικά», εξήγησε ο Τραμπ για να μην μείνει απορία και προκάλεσε τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Τζο Μπάιντεν, του οποίου αμφισβητεί τις διανοητικές ικανότητες, να κάνει το τεστ.

«Εχεις ανάγκη φυσικής αντοχής. Εχει ανάγκη πνευματικής αντοχής...πρέπει να είσαι ενεργητικός. Ο πρόεδρος Σι είναι ενεργητικός. Ο πρόεδρος Πούτιν είναι ενεργητικός, ο Ερντογάν είναι ενεργητικός».

Ο νευρολόγος Ζιάντ Νασρεντίν που δημιούργησε το τεστ δήλωσε στην Washington Post ότι αν κάποιος έχει καλή επίδοση, αυτό που σημαίνει είναι ότι αποκλείεται νοητική έκπτωση που προκαλείται από Αλτσχάιμερ, εγκεφαλικό επεισόδιο ή πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό είναι όλο».