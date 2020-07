Κόσμος

Αγία Σοφία: Πρόβα τζενεράλε για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή (βίντεο)

Αντίστροφη μέτρηση για την φιέστα Ερντογάν στην Αγία Σοφία. Τα τιρκουάζ χαλιά έχουν τοποθετηθεί στο μαρμάρινο πάτωμα του ναού, ενώ γίνονται δοκιμές στον ήχο.

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη μεγάλη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, η οποία από την Παρασκευή, μετατρέπεται σε τζαμί.



Την έναρξη της προσευχής θα σημάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ από σήμερα το πρωί πραγματοποιούνται πρόβες στο εσωτερικό του ναού ώστε όλα να είναι έτοιμα για την αυριανή φιέστα στην οποία έχουν προσκληθεί και αρχηγοί κρατών.



Οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και θα μείνουν ανοικτές έως την άλλη μέρα το πρωί.

Όοι θέλουν να προσευχηθούν θα πρέπει να έχουν προσκλήσεις από το Diyanet, το Ανώτατο Θρησκευτικό Συμβούλιο. Θα υπάρχουν δε 5 διαφορετικά σημεία για προσευχή, 3 για άνδρες και 2 για γυναίκες.





Στο μεταξύ τα τιρκουάζ χαλιά έχουν ήδη τοποθετηθεί σε όλο το μαρμάρινο πάτωμα του ναού, εκτός από το σημείο όπου βρίσκεται ο νοτιοανατολικός πεσσός (στύλος) όπου κοσμείται με μαρμαροθετημένο ομφάλιο του 14ου αιώνα και το οποίο είχε προστεθεί στην μεσοβυζαντινή εποχή. Γύρω από το μαρμάρινο αριστούργημα έχουν τοποθετηθεί διακοσμητικοί μπρούτζινοι στύλοι, που λειτουργούν ως όρια για τους πιστούς.



Από χθες έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμές στο ηχοσύστημα του ναού με γνωστό στην Τουρκία ιμάμη να διαβάζει το Κοράνι και συγκεκριμένα τους στίχους 285 και 286 της Surat al-Baqara, γνωστή ως η προσευχή Amenerresulu.

Cezayir'den Arap ulkelerine 'Ayasofya' tepkisi pic.twitter.com/w9IXiGBmaE — A Haber (@Ahaber) July 23, 2020





Το περίφημο ψηφιδωτό



Σ’ ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών από την πρόβα αυτή, που αναρτήθηκε στα social media, οι Τούρκοι θέλησαν ν αποκαλύψουν μέρος των εργασιών και κυρίως το πως θα είναι στη νέα του μορφή, ο υπέρλαμπρος ναός της Αγίας Σοφίας. Στα πλάνα φαίνεται και το κομμάτι εκείνο της αψίδας, όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας με το Θείο Βρέφος αγκαλιά, της περιόδου μετά την εικονομαχία, όπου οι Τούρκοι προσπαθούν να καλύψουν.

Τις εργασίες επιβλέπει διαρκώς ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας,

Τέλος, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες οι οποίοι θα πάνε την Παρασκευή στην Αγιά Σοφιά: «Ζητούμε από τους πολίτες μας να φέρουν μαζί τους 4 πράγματα όταν θα έρθουν στην Αγία Σοφία. Μάσκα, χαλί προσευχής, υπομονή και κατανόηση», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος άνοιξε την Αγιά Σοφιά η οποία ήταν μουσείο επί 86 χρόνια και τώρα γίνεται τζαμί.