Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Η πρόληψη στη Δημόσια Υγεία είναι ανώτερη της περίθαλψης

Ανώτερη όλων η αξία της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο υπουργός Υγείας στο συνέδριο του Economist.

«Προσωπικά και ως Κυβέρνηση αποτιμούμε ως ανώτερη όλων την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απέδειξε αυτό, αποδεχόμενος τις εισηγήσεις των ειδικών και φέρνοντας τη χώρα σε lockdown πριν από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη απόφαση για έναν ηγέτη. Την πήρε έγκαιρα και δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος».

Με τα λόγια αυτά ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας εξήγησε πως η χώρα μας μπόρεσε να αντιδράσει αποτελεσματικά στον κορονοϊό όπως είπε μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση 10 χρόνων δημοσιονομικών πολιτικών και ένα χτυπημένο από την κρίση Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Προτάσσοντας την πρόληψη που κατά την άποψή μου είναι ανώτερη από την περίθαλψη. Και αυτό νομίζω ότι κρίνεται εκ του αποτελέσματος» τόνισε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist η οποία είχε τίτλο: «Το ασημένιο τσουνάμι: Ξεπερνώντας τα κύματα της γήρανσης του πληθυσμού στη σκιά της Covid-19».

«Θέλω να ευχαριστήσω όμως και την αξιωματική αντιπολίτευση στο πρόσωπο του κ. Ξανθού και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που στο συγκεκριμένο θέμα επέδειξαν εξαιρετική αντίδραση και σύμπνοια με βάση τη κρισιμότητα της Δημόσιας Υγείας. Για αυτό και δεν πιστεύω στην προσωπική αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι είχε μόνο να δώσει κακώς κείμενα στη Μεταπολίτευση και κράτησε πίσω τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία» συνέχισε.

Όσον αφορά το lockdown ο Β.Κικίλιας είπε ότι «υπήρχαν αυτοί οι λίγοι, οι κυνικοί, οι πεσιμιστές, που θεωρούσαν ότι θα καταστραφεί η χώρα ανοίγοντας τα σχολεία, ανοίγοντας τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα. Το κάναμε λελογισμένα, με αποστάσεις από τη μία απόφαση στην άλλη, συμβουλευόμενοι πάντα τους ειδικούς, ενημερώνοντας πάντα σοβαρά και αξιόπιστα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και την κοινωνία. Και αυτό οδήγησε επίσης σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέχρι την 1η Ιουλίου, η χώρα είχε επανεκκινήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό».

Μιλώντας για το άνοιγμα του τουρισμού είπε ότι «έχουμε φτιάξει έναν ακτινωτό σχεδιασμό με πολλαπλό testing, ειδικούς μοριακούς αναλυτές στα νησιά, πιο μεγάλους στα Νοσοκομεία αναφοράς, πολλαπλές αεροδιακομιδές και μεγαλύτερες δυνατότητες από άλλα χρόνια, με οργάνωση και ελέγχους από τον ΕΟΔΥ, με 5.000 υγειονομικούς παραπάνω στο Σύστημα Υγείας που προσελήφθησαν τους τελευταίους 3 μήνες, οι 700 στα νησιά μας. Ένα σύστημα τέτοιο έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε τη νησιωτικότητά μας, που είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Το ζητούμενο είναι πώς θα τελειώσει αυτή η περίοδος και πώς θα πάμε στον επόμενο κύκλο, αν θα υπάρχει εμβόλιο, αν θα υπάρχουν φάρμακα».

Το κλειδί για να σωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κάθε Σύστημα Υγείας στο μέλλον, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και με ειδικούς και επιστήμονες, είναι σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κοινωνικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και έχουν επιβαρύνει την υγεία μας.

Ο καθιστικός τρόπος ζωής, η μη άθληση, η κακή διατροφή, το στρες, είναι αυτοί οι κοινωνικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που οδηγούν στα 4 κύρια νοσήματα. Στα καρδιαγγειακά, στον διαβήτη, στη χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και στον καρκίνο.

Εμείς πιστεύουμε ότι με screening, προσυμπτωματικό έλεγχο, πρόληψη, σωστή επιμόρφωση των μαθητών και της κοινωνίας μπορούμε να προλάβουμε αυτές τις κύριες νόσους πολύ πιο νωρίς στην πορεία και τη διαδρομή τους, έτσι ώστε οι πολίτες μας να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και τα Νοσοκομεία μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ να επιβαρύνονται πολύ λιγότερο.

Και αυτό να δώσει τη δυνατότητα με νέα κονδύλια, με στήριξη, με ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όλων των δομών του, να στηριχτεί και στο μέλλον, παρά την υπογεννητικότητα που είναι ένα πρόβλημα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα».