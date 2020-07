Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: “έκρηξη” στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Νέο ρεκόρ, μετά απο τα μέσα Απριλίου, καταφγράφηκε στην χώρα.

Η Αυστραλία κατέγραψε σήμερα τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό θανάτων λόγω του κορονοϊού εδώ και τρεις μήνες, με την επιδημία covid-19 να εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία.

Οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια ανακοίνωσαν σήμερα ότι καταγράφηκαν 403 νέα κρούσματα του κορονοϊού, ενώ πέντε άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες 24 ώρες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ημερήσιο απολογισμό θανάτων στην Αυστραλία από τα μέσα Απριλίου.

Καθώς οι αρχές δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, οι κάτοικοι της Μελβούρνης και στο μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας πρέπει πλέον να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Όσοι δεν φορούν μάσκα κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 200 δολαρίων Αυστραλίας.

Συνολικά στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί περίπου 13.000 κρούσματα covid-19 και 128 θάνατοι.

Στη Βικτόρια οι σχεδόν 5 εκατομμύρια κάτοικοι εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από το σπίτι τους παρά μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη.

«Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, να κάνουμε απλά πράγματα, μικρά και μεγάλα, ο κάθε ένας από εμάς να προστατεύσει τους άλλους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βικτόρια Ντάνιελ Άντριους.