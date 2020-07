Πολιτική

Γεννηματά: Κανένας εκβιασμός της Τουρκίας δεν πρέπει να μείνει αναπάντητος

Ενημέρωσε ηγετικά στελέχη του Κινήματος Αλλαγής για τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Κανένας εκβιασμός με πρόσχημα τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση», δήλωσε η Φώφη Γεννηματά αφού ενημέρωσε ηγετικά στελέχη του Κινήματος Αλλαγής για τη συνάντηση και ενημέρωση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι κρίσιμες οι στιγμές για τον τόπο. Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται επικίνδυνα, προκαλώντας και την Ελλάδα και την Ευρώπη», ανέφερε η κ. Γεννηματά και τόνισε: «Οι Έλληνες ενωμένοι οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας με νηφαλιότητα, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Κανένας εκβιασμός με πρόσχημα τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να τον αποτρέψει».

Στη σύντομη ενημερωτική σύσκεψη, υπό την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, γραμματέας του τομέα Εξωτερικών, και ο Κώστας Σκανδαλίδης.