Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πιθανό κρούσμα νεαρή από την Σομαλία

Η γυναίκα, που δεν διαθέτει άδεια παραμονής στην χώρα, βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση στο δάσος του Σειχ Σου.

Νεαρή γυναίκα από τη Σομαλία, που φέρεται να είναι θετική στον κορονοϊό, νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Την εντόπισαν την περασμένη Τρίτη περαστικοί στο δάσος του Σέιχ Σου και σύμφωνα με μαρτυρίες έδειχνε καταβεβλημένη.

Υπό αυτές τις συνθήκες ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που την παρέλαβε και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε προληπτικά σε τεστ για τον κορονοϊό, το οποίο φέρεται να βγήκε θετικό. Καθώς η ίδια δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα έγγραφα, που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή της στην χώρα, ενημερώθηκε για την περίπτωσή της και η αστυνομία, ώστε να δρομολογηθούν στη συνέχεια όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.