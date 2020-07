Πολιτική

Ιμπραχίμ Καλίν: Υπερβολική η αντίδραση της Ελλάδας για το Oruc Reis

Της Μαρίας Αρώνη

«Υπερβολική η αντίδραση της Ελλάδας για το Oruc Reis», δήλωσε ο εκπρόσωπος και επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν, μιλώντας σε μια εφ’ όλης της ύλης διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το γνωστό «Think Tank» των Βρυξελλών, EPC (European Policy Center), με θέμα « Η τουρκική εξωτερική πολιτική σε καιρούς αβεβαιότητας».

Η Ελλάδα αντέδρασε «σαν να έγινε στρατιωτική κίνηση», τόνισε ο Ιμπραχίμ Καλίν, σχετικά με τις κινήσεις του Oruc Reis, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν θέλει στρατιωτική ή πολιτική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα είναι σημαντικός γείτονας, μοιραζόμαστε ιστορία και πολιτισμό Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, μοιραζόμαστε πολλά. Υπάρχουν θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που δεν έχουν λυθεί για λόγους ρυθμίσεων Δικαίου. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι νησιά όπως το Καστελόριζο έχουν υφαλοκρηπίδα. Όμως είναι 2 χιλιόμετρα από Τουρκία και 580 από το ελληνικό έδαφος. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει , είναι κατά της λογικής και των διεθνών συνθηκών. Η Ελλάδα έχει μαξιμαλιστικές απόψεις», ανέφερε ο Ιμπραήμ Καλίν και πρόσθεσε: «Θέλουμε η Τουρκία και η Ελλάδα να συμφωνήσουν σε μια ρύθμιση. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Ελλάδα για όλα τα θέματα: για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, βραχονησίδες, όλα μέρος των συζητήσεων.»

Σημείωσε, επίσης, ότι η Τουρκία έχει εξαιρεθεί από όλες τις δράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στις οποίες συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και άλλοι. Για πολιτικούς λόγους, εξαιρούν την Τουρκία και τη θέλουν απλό παρατηρητή. Θέλουμε να γυρίσουμε νέα σελίδα, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα, για αποκατάσταση εμpιστοσύνης. Όλα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων. Αν πιέσει κάποια χώρα με απειλές, δεν θα οδηγήσει πουθενά».

Σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, υπενθύμισε ότι από το 2004, ελάχιστα κεφάλαια έχουν ανοίξει, αλλά πάγωσαν ξανά. «Η ΕΕ πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη, να δει γιατί διώχνει την Τουρκία», τόνισε.

Σχετικά με το προσφυγικό, τόνισε ότι η Τουρκία φιλοξενεί στο έδαφός της 4 εκατ. πρόσφυγες, συκώνοντας όλο το βάρος, αλλά δεν είναι αρκετή η βοήθεια που της έχει δοθεί. Συνέχισε, λέγοντας ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στο προσφυγικό, η Καγκελάριος Μέρκελ πήρε πολύ γενναία απόφαση να φτάσουμε σε συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. «Ποιός κράτησε και ποιός όχι τις υποσχέσεις του;», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη Λιβύη, ο Ιμπραχίμ Καλίν επισήμανε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει την πολιτική διαδικασία και δεν θέλει στρατιωτική ένταση. Πρόσθεσε, δε, ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν είναι πολύ επιθετικός προς την Τουρκία για δικούς του λόγους που έχουν σχέση με εσωτερικά θέματα και συμφέροντα.