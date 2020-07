Life

Ποιους κατηγορει η Μέγκαν Μαρκλ για την ρήξη με τον πατέρα της

Ποια πληροφορία που έφθασε στα αυτιά τους, προκάλεσε την οργή της Μέγκαν και του Χάρι.

Η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) θεωρεί υπεύθυνα τα βρετανικά ταμπλόιντ για την κακή σχέση που έχει με τον πατέρας της.

Οι δικηγόροι της δούκισσας του Σάσεξ είπαν ότι αυτή και ο πατέρας της Τόμας Μαρκλ (Thomas Markle) «είχαν πολύ στενή σχέση πατέρα - κόρης καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και παρέμειναν κοντά μέχρι να στοχοθετηθούν, πριν από τρία χρόνια, από τα παρεμβατικά βρετανικά ταμπλόιντ», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα «The Guardian».

Η Μαρκλ κατέθεσε μήνυση εναντίον της κυριακάτικης Mail για δημοσίευση μιας χειρόγραφης επιστολής που έστειλε στον πατέρα της.

Οι δικηγόροι της Μαρκλ ισχυρίζονται ότι παρείχε στον πατέρα της «ουσιαστική» οικονομική στήριξη μεταξύ του 2014 και 2018, με χρήματα που έλαβε από την τηλεοπτική σειρά «Suits», αλλά σταμάτησε να τον ενισχύει οικονομικά λίγο πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς ήταν η εποχή που η σχέση τους διαλύθηκε.

Η Μέγκαν και ο Χάρι εξοργίστηκαν όταν έμαθαν ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε συνεργαστεί κρυφά με έναν Βρετανό παπαράτσι για να δημοσιεύσει φωτογραφίες του καθώς ετοιμάζονταν για τον πριγκιπικό γάμο. Τελικά ο Τόμας δεν παραβρέθηκε στο γάμο καθώς επικαλέστηκε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή και πως οι γιατροί του τον προειδοποίησαν ότι ένα ταξίδι στο Λονδίνο θα μπορούσε να τον σκοτώσει και αργότερα έδωσε στη Daily Mail για να δημοσιεύσει το γράμμα που το απέστειλε και στο οποίο η Μέγκαν ανέφερε ότι στεναχωρήθηκε από την απουσία του.

Από τότε εκμεταλλευόμενος τη φήμη της κόρης του γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για το Channel 5, με τίτλο «Thomas Markle: My Story», ενώ μοιράστηκε προσωπικές φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της δούκισσας του Σάσεξ και παραδέχτηκε ότι για τη συνέντευξη που έδωσε πληρώθηκε καθώς η Μέγκαν, ο Χάρι και η βασιλική οικογένεια του «χρωστάνε», όπως είχε δηλώσει.