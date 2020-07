Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Την ανιούσα παίρνει ο υδράργυρος. "Επιμένουν" τα μελτέμια. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανιούσα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 15 έως 36, στα κεντρικά από 15 έως 38 και νοτιότερα από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θα φυσούν βοριάδες, εντάσεως 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει την ύπαρξη ευδεμίδας στο αμπέλι.

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων, η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές με ικανό αριθμό συλλήψεων.

Οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την δραστηριότητα του εντόμου. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπ’ όψη και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αμπέλι (κατά το οποίο μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημίες), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός για την

καταπολέμηση του εντόμου.

Συνιστάται να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός μία εβδομάδα μετά τον τελευταίο ψεκασμό ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κάθε αμπελώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τονίζεται, μεταξύ των άλλων και το ενδεχόμενο αξιοποίησης και σκευασμάτων με βάση τον Βάκιλλο θουριγγίας, ο οποίος δεν αφήνει υπολείμματα δραστικών ουσιών στα παραγόμενα σταφύλια.

Τονίζεται και πάλι ότι οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι και να επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης. Όταν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναμένονται

βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής συχνά εκπλύνονται από την βροχή.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: