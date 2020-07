Πολιτική

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή στήριξη στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στήριξη της χώρας μας όσον αφορά στην προστασία των συνόρων, στην καταπολέμηση των λαθρο-διακινητών και στις επιστροφές, συμφωνήθηκε στη διάσκεψη της Βιέννης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής Υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος, συμμετείχαν στη Διεθνή Υπουργική Διάσκεψη για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουλίου στη Βιέννη με πρωτοβουλία του Αυστριακού Υπουργού Εσωτερικών.

«Θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας. Παράνομες διελεύσεις μεταναστών δεν είναι ανεκτές», ήταν το βασικό μήνυμα του κοινού ανακοινωθέντος.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζέεχοφερ, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης από τη Δανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, καθώς και Υφυπουργοί από την Πολωνία και τη Σλοβακία. Το “παρών” ακόμη έδωσαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Επίτροπος της Ε.Ε. για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), της FRONTEX (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), του ICMPD (Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής) και της Ελβετίας, ως χώρας-μέλους του Σένγκεν. Λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών στις χώρες τους, Υπουργοί Βουλγαρίας και Ρουμανίας καθώς και των χωρών των Δυτ. Βαλκανίων συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης Διάσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς οι τρόποι αποτελεσματικότερης διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων υπηρεσιών της και υιοθετήθηκε κοινό ανακοινωθέν για τον συντονισμό των χωρών της περιοχής στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Από τον προεδρεύοντα Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, αλλά και από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένου και του Γερμανού Υπουργού, Χόρστ Ζεεχόφερ, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στήριξη της Ελλάδας, ο ρόλος της οποίας είναι ουσιώδης στον έλεγχο και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, όπως απέδειξαν και τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου. Παράλληλα, το κοινό ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε προβάλει α) την ανάγκη υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τις χώρες πρώτης γραμμής της ΕΕ β) την μη ανοχή στις παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων από ξηρά και θάλασσα και γ) την χωρίς καθυστέρηση επιστροφή στις χώρες τους εκείνων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μετά το πέρας της Διάσκεψης δήλωσε ότι «πρωταρχική σημασία πρέπει να δοθεί στην προστασία των συνόρων της Ελλάδας που είναι και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς αυτή είναι η ασφαλής οδός για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία που είχε ως αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση των ροών το Μάρτιο, το βάρος της οποίας σήκωσε η Ελλάδα. Δήλωσε τέλος, ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι διμερής, μεταξύ των κρατών».

Ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε «ειδικά στο μεταναστευτικό και μάλιστα στο κρίσιμο μέτωπο της Αν. Μεσογείου οφείλουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Όχι να τις ακολουθούμε. Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, όχι στη διαχείρισή τους. Έτσι θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα εθνικά και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Με κοινές δράσεις στη φύλαξη των συνόρων, στην εκρίζωση των δικτύων των διακινητών, στις ταχείες επιστροφές και απελάσεις. Αυτά μετακύ άλλων θα θέσει η Ελλάδα στη συζήτηση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Πάτροκλος Γεωργιάδης. Μηταράκης και Κουμουτσάκος είχαν επίσης διμερείς επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Χόρστ Ζεεχόφερ και τον Υπουργό της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ.