Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χονγκ Κονγκ: ρεκόρ νέων κρουσμάτων

Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι η πρώην βρετανική αποικία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη περίοδο.

Το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα έναν αριθμό ρεκόρ 118 νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε μια ημέρα, εκ των οποίων τα 111 είναι τοπικής μετάδοσης, την ώρα που το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο αντιμετωπίζει μια έξαρση νέων λοιμώξεων από COVID-19 τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το Χονγκ Κονγκ διεύρυνε από τα μεσάνυχτα τα νέα αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ πρόσφατα, δίδοντας εντολή για τη χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων και των αγορών.

Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν 105 κρούσματα τοπικής μετάδοσης.

Από τα τέλη Ιανουαρίου περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από SARS-CoV-2 στο Χονγκ Κονγκ και 14 έχουν πεθάνει από COVID-19.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η πρώην βρετανική αποικία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη περίοδο όσον αφορά την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Χθες Τετάρτη οι αρχές δήλωσαν επίσης ότι επεκτείνουν έως τις 2 Αυγούστου την περίοδο κατά την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν κρίνεται απαραίτητη η φυσική τους παρουσία θα εργάζονται από το σπίτι.

"Καθώς η κατάσταση τοπικής μετάδοσης εξακολουθεί να είναι σοβαρή, είναι απαραίτητο για την κυβέρνηση να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για να μειωθεί σημαντικά η μετακίνηση ανθρώπων και οι κοινωνικές επαφές προκειμένου να σταματήσει η περαιτέρω εξάπλωση της COVID-19 στην κοινότητα", δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η υπουργός Υγείας Σοφία Τσαν δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ζητεί από τους πολίτες να δείξουν υπομονή και να παραμένουν στα σπίτια τους όσο περισσότερο γίνεται.