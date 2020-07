Κοινωνία

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κορινθία (εικόνες)

Εκκενώθηκαν , προληπτικά, δύο οικισμοί και η κατασκήνωση στο Σοφικό...

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτια στις Κεχριές Κορινθίας. Έχει πολλές διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Ήδη, μετά από εντολή του δημάρχου Κορινθίων εκκενώθηκαν προληπτικά ο οικισμός Δράσσα καθώς και το ράντζο κατασκήνωση «The Ranch» στο Σοφικό Κορινθίας. Όλα τα παιδιά θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Κορίνθου με τα λεωφορεία ΚΤΕΛ.

Εντολή εκκένωσης δόθηκε και για τον οικισμό Ρυτό Κορινθίας καθώς οι φλόγες φτάνουν απειλητικά στην περιοχή.

Λόγω της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στις Κεχριές εκκενώθηκε, εκ νέου, και το χωριό Αλαμάνο.

Παράλληλα ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος με έγγραφό του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος Κορίνθου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, .διότι, όπως εξήγησε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η κατάσταση με την φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, διακομίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι, με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ένας πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.