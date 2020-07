Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός : Έως το τέλος του 2020 το ρωσικό εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε ότι τέσσερα εμβόλια κορονοϊού που έχουν αναπτυχθεί έχουν ήδη αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Βαλεντίνα Ματιβιένκο δήλωσε σήμερα ότι η παραγωγή του εμβολίου του κορονοϊού μπορεί να αρχίσει στην Ρωσία έως το τέλος του 2020.

«Έως το τέλος του έτους οι Ρώσοι θα μπορούν να έχουν το εμβόλιο… Είμαστε σίγουρα η πρώτη χώρα η οποία ανακοίνωσε για τα εμβόλια που πέρασαν τις κλινικές δοκιμές, αυτό είναι πολύ σημαντικό» δήλωσε η Ματβιένκο.

Επισήμανε ότι το εμβόλιο μπορεί να είναι έτοιμο εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, εάν, όπως είπε, οι εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξή του συνεχισθούν με τους ίδιους ρυθμούς. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στην διεθνή συνεργασία . «Εάν αρχίσουμε την παραγωγή του, φυσικά και θα το μοιραστούμε με όλες τις χώρες που θα δείξουν ενδιαφέρον» δήλωσε η Ματβιένκο.

Χθες ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε ότι τέσσερα εμβόλια κορονοϊού που έχουν αναπτυχθεί έχουν ήδη αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή, ενώ οι κλινικές δοκιμές δύο εμβολίων που έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Ν. Γκεμαλέι βρίσκονται στην τελική τους φάση.

Ο υποδιευθυντής του Εθνικού Κέντρου επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Ν. Γκεμαλέι, Ντενίς Λογκουνόφ, σε συνέντευξή του στον ρωσικό ιστότοπο Meduza, δήλωσε ότι η μαζική παραγωγή του ρωσικού εμβολίου δεν θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2020, ωστόσο το φθινόπωρο θα είναι δυνατόν να αρχίσει ο εμβολιασμός των ομάδων κινδύνου, με εξαίρεση τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.