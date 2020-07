Κοινωνία

Προσοχή σε SMS που καλεί σε… επιστράτευση! (εικόνα)

Τι αναφέρει το μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα. Η ανακοίνωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ένα ψεύτικο μήνυμα με δήθεν αποστολέα το Υπ. Άμυνας, εστάλη σε κινητά τηλέφωνα, καλώντας σε… επιστράτευση!

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται έρευνα σχετικά με το παρακάτω μήνυμα (sms), που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους πολίτες να παρουσιαστούν στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα για δήθεν χορήγηση Φύλλου Πορείας από τον Στρατό.

«Το μήνυμα αυτό είναι καταφανώς απατηλό και παρακαλούνται οι πολίτες να το αγνοούν», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δείτε το επίμαχο, ανορθόγραφο και ασύντακτο SMS: