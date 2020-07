Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν ξεχνάμε το Μάτι, γιατρεύουμε τις πληγές του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πως θα επισκεφθεί σε λίγες ημέρες στην περιοχή κι έστειλε μήνυμα προς τους πυρόπληκτους.

«Δεν ξεχνάμε το Μάτι. Τους συμπολίτες μας που χάθηκαν. Τους συγγενείς, που πάντα θα θρηνούν. Τους τραυματίες και τους κατοίκους της περιοχής, που παλεύουν ακόμη να ξαναχτίσουν τις ζωές τους» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη φωτιά στο Μάτι.

«Στον τόπο αυτόν, πριν από δύο χρόνια, το κράτος κατέρρευσε μέσα στις φλόγες της ανεπάρκειάς και τις στάχτες της συγκάλυψης. Σήμερα το Κράτος υπάρχει, εργάζεται, προσπαθεί: Οι εγκαυματίες περιθάλπονται, οι χώροι καθαρίστηκαν από την καύσιμη ύλη και ο αμίαντος απομακρύνεται. Οι πυρόπληκτοι στεγάστηκαν και ενισχύθηκαν. Και τα παλαιά, επικίνδυνα κτίρια κατεδαφίστηκαν» σημειώνει ο Πρωθυπουργός.

Επισημαίνει ότι «όλες οι ιδιοκτησίες έχουν απαλλαγεί από ΕΝΦΙΑ. Το “112” λειτουργεί και η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική αναδιαρθρώθηκαν και εξοπλίστηκαν. Το κυριότερο: Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το νέο Μάτι είναι, πλέον, έτοιμο. Με προβλέψεις για νέες σύγχρονες κατοικίες. Υποδομές υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Και με πολύ πράσινο», υπογραμμίζοντας ότι τίποτα, δεν είναι ακόμη αρκετό.

«Οφείλουμε να εντάξουμε τα πολλά έργα που χρειάζονται στον λίγο χρόνο που υπάρχει. Και να προσαρμόσουμε τον ρυθμό μας, στον ρυθμό των αναγκών. Δύο χρόνια μετά, τιμούμε το Μάτι γιατρεύοντας τις πληγές του. Και φέρνοντας πιο γρήγορα την αρχή της καινούργιας, αισιόδοξης ζωής του» προσθέτει ο Πρωθυπουργός και δηλώνει ότι σε λίγες ημέρες θα βρεθεί στο Μάτι, για να συναντήσει τους κατοίκους και να μιλήσουν από κοντά για τα έργα του σήμερα και την αναγέννηση του αύριο.