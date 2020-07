Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Σε ποιες περιοχές βγήκαν θετικά τα τεστ για COVID-19.

Σήμερα, ανακοινώθηκαν 33 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη τη χώρα.

Από αυτά, 15 ήταν “εισαγόμενα”: Δέκα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και πέντε προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Τα υπόλοιπα 18 κρούσματα εντοπίστηκαν:

Ένδεκα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

Τέσσερα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας,

Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,

Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης.