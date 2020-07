Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Έκρηξη” κρουσμάτων στην Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες νέα κρούσματα σε μία ημέρα, μεσούσης της αύξησης νέων εστιών λοίμωξης.

Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 2.615 σήμερα, ενώ η χώρα αγωνίζεται να περιορίσει μια έκρηξη των νέων εστιών λοιμώξεων που εμφανίστηκαν από τότε που η ήρθη η αυστηρή καραντίνα πριν από έναν μήνα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας δείχνουν ένα σύνολο 270.166 κρουσμάτων σήμερα από 267.551 που ήταν χθες. Άλλες 16.410 λοιμώξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο.