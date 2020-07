Οικονομία

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πέντε συμφωνίες υπογράφηκαν στη διάρκεια του 2ου Φόρουμ Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τέσσερα Μνημόνια Κατανόησης και ένα Πρόγραμμα Κοινής Δράσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) υπογράφηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Φόρουμ Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και το γραφείο του Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ.

Το Φόρουμ και η υπογραφή των συμφωνιών αποτελούν συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι και του 1ου Φόρουμ Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΑΕ, που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2020 και επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, καθώς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον των Εμιράτων για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν τέσσερα Μνημόνια Κατανόησης (MoUs) και ένα Πρόγραμμα Κοινής Δράσης (Joint Action Program) στους τομείς:

Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Dr Ahmed Belhoul, αναφορικά με την προώθηση κοινών δράσεων στον τομέα των ΜμΕ, με έμφαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και την ενθάρρυνση δράσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη και την Υπουργό Επικρατείας, αρμόδια για τη Διεθνή Συνεργασία, Reem Al Hashimi, στο οποίο αποτυπώνεται η βούληση των δύο χωρών για την ανάληψη κοινών δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με αποδέκτες αναπτυσσόμενες χώρες υψηλής προτεραιότητας για την προώθηση κοινών στόχων.

Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και την Υπουργό Πολιτισμού και Νεότητας, Noura Al Kaabi, το οποίο αποτελεί το πρώτο Μνημόνιο Κατανόησης που υπογράφει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτόν τον τομέα, προβλέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών.

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για Κυβερνητική Ανάπτυξη και Μέλλον, Ohud AlRoumi, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις «έξυπνες» υπηρεσίες και τον στρατηγικό σχεδιασμό ψηφιακής πολιτικής με τη βοήθεια χρήσιμων εργαλείων (government accelerators).

Τουρισμού για την περίοδο 2020-2022, από τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη και τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για το Διεθνές Εμπόριο, Dr Thani Al Zeyoudi, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και την προώθηση τουριστικών επενδύσεων.

Το διαδικτυακό Φόρουμ περιελάμβανε τις εξής έξι θεματικές συνεδρίες, στις οποίες συζητήθηκαν δράσεις για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας καθώς και πιθανά επενδυτικά project:

Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών και των πρεσβειών των δύο χωρών, καθώς και εκπρόσωπος του Abu Dhabi Fund for Development. Στο πλαίσιο πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των πολιτικών διευθυντών των δύο υπουργείων Εξωτερικών, επιβεβαιώθηκαν το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής των και αντηλλάγησαν απόψεις επί θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Εμπόριο, Επενδύσεις και Τουρισμός, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαος Παπαθανάσης, ο γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και Τουρισμού, ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, το στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, Σόνια Μπαμπίλη, ενώ από πλευράς ΗΑΕ εκπρόσωποι των υπουργείων Επικρατείας, Οικονομικών και Τουρισμού, καθώς και στελέχη των εταιριών Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Development Holding Company, Eagle Hills, First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Investment Authority, Khalifa Fund, ADNOC και ADFD.

Πολιτισμός, στην οποία συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από πλευράς ΗΑΕ ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γνώσεων, Mubarak Al Nakhi και στελέχη των Υπουργείων Επικρατείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γνώσεων.

Ενέργεια, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ κα των ΕΛΠΕ, ενώ από πλευράς των ΗΑΕ στελέχη του Υπουργείου Επικρατείας, της MASDAR και της Mubadala Petroleum.

Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Μεταρρύθμιση, στην οποία συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλοποίησης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ενώ από πλευράς ΗΑΕ υψηλόβαθμα στελέχη του Πρωθυπουργικού Γραφείου και του Υπουργού Επικρατείας.

Αγροτική Ανάπτυξη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ από πλευράς ΗΑΕ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Sultan Al Hebsi, στελέχη του Υπουργείου Επικρατείας, καθώς και στελέχη των εταιριών Al Dahra και Elite Argo.

Παράλληλα με τις θεματικές συνεδρίες διεξήχθησαν διμερείς συνομιλίες για θέματα συγκεκριμένου ενδιαφέροντος μεταξύ των:

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη και γενικού γραμματέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber.

Διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβεως Ελένης Σουρανή με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber.

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber.

Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη με την Υπουργό Επικρατείας, αρμόδια για τη Διεθνή Συνεργασία, Reem Al Hashimi.

Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια με τον Υπουργό Υγείας, Abdulrahman Al Owais.

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη με την Υπουργό Πολιτισμού και Νεότητας Noura Al Kaabi

Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη και γενικού γραμματέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για το Διεθνές Εμπόριο, Dr Thani Al Zeyoudi.

Στον τελικό χαιρετισμό τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber, υπογράμμισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΑΕ και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω την σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών σε όλα τα δυνατά επίπεδα.