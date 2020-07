Πολιτική

Σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών ζητά ο Βελόπουλος

Δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό...

Για μας στην Ελληνική Λύση είναι άποψη ζωής να πιστεύουμε ότι ομονοούντες οι Έλληνες έχουν τα ισχυρότερα τείχη. Αυτό είπαμε στον πρωθυπουργό. Ζητάμε εθνική ομοψυχία από όλους, και επισημάναμε συγκεκριμένα πράγματα που μας προβληματίζουν. Ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και επιμένουμε σε αυτό για να βρούμε τις κόκκινες γραμμές της χώρας", δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

"Επισημάναμε στον πρωθυπουργό, ότι θα πρέπει να συγκληθεί το ΚΥΣΕΑ για να δούμε και τους κανόνες εμπλοκής της χώρας. Ευγενικά ζήτησα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας η αυριανή εκδήλωση, να μην γίνει, η ημέρα για μας είναι πολύ σημαντική επειδή μετατρέπεται η Αγία Σοφία σε τζαμί. Επίσης τονίσαμε ότι για μας η ΑΟΖ με την Κύπρο έπρεπε να έχει γίνει χθες. Εάν τουρκικό πλοίο τολμήσει να παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα κατά την δική μας άποψη αυτό σημαίνει casus belli και βύθιση του", ανέφερε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε

"Είπαμε στον πρωθυπουργό στο ημίωρο που κράτησε η συνάντηση και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ότι πρέπει η Ελλάδα να λάβει αντίμετρα κατά της Τουρκίας", συνέχισε ο κ. Βελόπουλος.

"Δίνουμε δυο δισ ευρώ στο χρόνο σε τουρκικά προϊόντα και για να πιεστεί η Ευρώπη πρέπει να προκαλέσουμε δυσκολίες στη διέλευση των τουρκικών φορτηγών από την Εγνατία με ευρωπαϊκά εμπορεύματα και μπορούμε να το πράξουμε. Ζήτησα από τον πρωθυπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος με τους Έλληνες εφοπλιστές και να τους ζητήσει να σταματήσουν να ναυπηγούν τα πλοία τους στην Τουρκία. Πιστεύουμε ότι εάν συνεχίσουν οι Αμερικανοί να κάνουν πλάτες στους Τούρκους, πρέπει να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις έως ότου ανασταλεί η τουρκική προκλητικότητα.

Κλείνοντας θέλω να πω πως ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σίγουρος για τον ελληνικό στρατό. Ο Στρατός είναι έτοιμος. Εθνική ομοψυχία χρειάζεται και να είμαστε πανέτοιμοι γι αυτά που έρχονται. Ευχόμαστε να μην συμβούν τα χειρότερα αλλά οι Έλληνες ενωμένοι ποτέ δεν είναι νικημένοι" κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.