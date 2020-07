Πολιτική

Μήνυμα Μακρόν στα ελληνικά: αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο

"Δεν πρέπει να δεχτούμε να απειλείται ο θαλάσσιος χώρος μέλους της ΕΕ", τονίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ξεκάθαρο μήνυμα απέστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν προς την Τουρκία με αφορμή την κλιμακούμενη προκλητικότητά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με ανάρτησή του στα social media, γραμμένο μάλιστα στα ελληνικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκφράζει -μεταξύ άλλων-την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο και την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους.

Αναλυτικά το μήνυμα Μακρόν:

«Η Ευρώπη πρέπει να προβεί σε μια ενδελεχή εξέταση των ζητημάτων ασφάλειας στη Μεσόγειο. Θα συγκαλέσω προσεχώς μια διάσκεψη των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Μεσόγειο, τα ενεργειακά θέματα και τα ζητήματα ασφάλειας είναι θεμελιώδους σημασίας. Μετατρέπονται σε αντικείμενο διαμάχης από δυνάμεις που αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο και απέναντι στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί ακόμη ελάχιστη επιρροή. Η Ευρώπη οφείλει να προασπίσει την κυριαρχία της.

Ας μην αφήσουμε την ασφάλειά μας στη Μεσόγειο στα χέρια άλλων παραγόντων. Για μια ακόμη φορά, θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο και την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους. Δεν πρέπει να δεχτούμε να απειλείται ο θαλάσσιος χώρος ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

Στη Λιβύη, δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλες δυνάμεις να παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων. Η επιχείρηση Irini αποτελεί μια από τις απαντήσεις της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω.»