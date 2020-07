Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Nα σταματήσει η Τουρκία τις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Ανήσυχη για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δηλώνει η Ουάσιγκτον δια του υφυπουργού Εξωτερικών, Φίλιπ Ρίκερ…

Να σταματήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο καλεί την Τουρκία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω δήλωσης του υφυπουργού Εξωτερικών Φίλιπ Ρίκερ.

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, ο Αμερικανός υφυπουργός είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για τα ερευνητικά σχέδια της Τουρκίας σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικούν (assert) τη δικαιοδοσία. Μάλιστα χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στη περιοχή.

«Όπως έχετε ακούσει, οι ΗΠΑ ανησυχούν σημαντικά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας που αφορούν έρευνες για φυσικούς πόρους σε περιοχές όπου η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν (assert) την δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανησυχούμε για ενέργειες που είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κάτι που πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει τα θεμέλια για διαρκή ευημερία στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της οικονομίας σε ολόκληρη την περιοχή. Γνωρίζετε, όπως και εγώ, ότι αυτός είναι ένας πολύπλοκος στρατηγικός χώρος. Θέλουμε οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή - αρκεί να θυμηθούμε ότι η Τουρκία, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ είναι όλοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ - να προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα με πνεύμα συνεργασίας. Θα επαναλάβω το μήνυμα που έχουμε στείλει από την Ουάσιγκτον, καθώς και από αλλού στην Ευρώπη, προτρέποντας τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν επιχειρήσεις που αυξάνουν τις εντάσεις. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Μπορεί να έχουμε δει σήμερα σχόλια από τον πρέσβη Πάιατ στην Αλεξανδρούπολη. Διατηρούμε, λοιπόν, επαφή με τις πρεσβείες μας στην Αθήνα και στην Άγκυρα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση».