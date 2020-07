Κοινωνία

Το Μάτι … “δάκρυσε” δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά (εικόνες)

Εκδηλώσεις μνήμης για τους 102 ανθρώπους που βρήκαν φριχτό θάνατο…

“Ράγισαν καρδιές” στις εκδηλώσεις μνήμης για τα δύο χρόνια από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον ναό του Αγ. Ιωάννη στο Νέο Βουτζά, όπου λίγο μετά τις 7 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των θυμάτων της πυρκαγιάς που φιλοτέχνησε ο γλύπτης, Κώστας Ανανίδας και βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

«Τα μόνα ονόματα που θα ακουστούν απόψε είναι τα ονόματα των νεκρών μας, στους οποίους ανήκει αποκλειστικά η σημερινή ημέρα. Οι 102 άνθρωποι που χάθηκαν εκείνη την αποφράδα ημέρα, αλλά και τις επόμενες, με έναν φρικτό, βασανιστικό και απάνθρωπο τρόπο έφυγαν γιατί κανείς δεν τους προειδοποίησε για τον πύρινο όλεθρο κανείς δεν τους προστάτευσε, κι εντέλει κανείς δεν εμπόδισε αυτή την εθνική τραγωδία», επισήμανε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου Νέου Βουτζά «Η πρόοδος», Έμυ Κροκίδη.

«Δυο χρόνια μετά, οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μας συγκλονίζουν και κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να βρουν δικαίωση οι άνθρωποί μας, για να μπορέσουν να αναπαυθούν οι ψυχές τους και να ανασάνουν λίγο καλύτερα όσοι αγαπημένοι έμειναν πίσω τους. Όχι γιατί ο πόνος θα γίνει μικρότερος, αλλά γιατί θα γίνουν λιγότερα τα γιατί».



«Γι' αυτό ζητάμε, η Δικαιοσύνη να βάλει το μαχαίρι όσο πιο βαθιά γίνεται και να βρει την αλήθεια και οι υπαίτιοι του εγκλήματος να τιμωρηθούν παραδειγματικά, ώστε ποτέ πια να μην επαναληφθεί αυτό το έγκλημα» συμπλήρωσε η κ. Κροκίδη.

Πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, αναγνώστηκε το προσκλητήριο των νεκρών και οι συγκεντρωμένοι τήρησαν 102 δευτερόλεπτα σιγής στη μνήμη των 102 θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου.

Στη συνέχεια η Αγγελική Παπαδοπουλου, η κάτοικος που δώρισε το μνημείο, τόνισε ότι είναι αδήριτη η ανάγκη για απονομή Δικαιοσύνης η οποία θα φέρει τη δικαίωση. «Τη δικαίωση στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, που έχασαν τα σπίτια τους και παλεύουν με όλη τους τη δύναμη να ξαναχτίσουν τα σπίτια, να ξανα- αναστήσουν τη ζωή τους. Η δικαίωση θα γαληνέψει και τις ψυχές των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας», κατέληξε η κ. Παπαδοπούλου.

Έπειτα αποκαλύφθηκε το μνημείο, στο οποίο απεικονίζεται η προσπάθεια των ανθρώπων να σωθούν τρέχοντας, ενώ πίσω τους ακολουθούσε η φωτιά.

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν όλοι μαζί "Δικαίωση!" ενώ οι συγγενείς των θυμάτων άφησαν από ένα λουλούδι στη μνήμη των οικείων τους.

Οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν περπατώντας στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Το παρόν στην επιμνημόσυνη δέηση στο Νέο Βουτζά έδωσαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, καθώς και οι δήμαρχοι Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνος- Νέας Μάκρης.