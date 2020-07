Κοινωνία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Κορινθία (εικόνες)

Καταστροφικό το έργο της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στις Κεχριές...

Δύσκολες ώρες ζουν οι κάτοικοι της ανατολικής Κορινθίας, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις Κεχριές.

Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε πως ήδη κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή της ανατολικής Κορινθίας.

Επίσης, η Περιφέρεια ανέφερε πως προωθείται η εκκένωση του Σοφικού, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την Πυροσβεστική, η οποία υπογραμμίζει πως δεν απειλείται ο οικισμός. Μάλιστα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, καθώς έχουν κοπάσει οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ενεργό μέτωπο αλλά μικρές εστίες.

"Η πυρκαγιά στις Κεχριές Κορινθίας είναι πλέον σε ύφεση. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η γενική εικόνα της είναι πολύ καλή", τονίζει σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

"Είναι σημαντικό το γεγονός", προσθέτει, "ότι η φωτιά είναι πλέον στάσιμη. Είναι επίτευγμα που σε μια τέτοια μεγάλη και "δύσκολη" πυρκαγιά δεν έπαθε κανείς άνθρωπος το παραμικρό".

Το απόγευμα εκκενώθηκαν προληπτικά ο οικισμοί Δράσσα και Ρύτο, το ράντζο κατασκήνωση «The Ranch» στο Σοφικό και το μοναστήρι του Άγιου Θεράποντα.

Στην περιοχή επιχειρούν επιχειρούν 236 πυροσβέστες, 54 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος και μέχρι τη δύση του ηλίου, πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού 6 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Ενεργοποιείται η Υπηρεσία Copernicus

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή Κεχριές Κορίνθου, που επλήγη από δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για την διαχείριση του έργου τους.