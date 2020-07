Οικονομία

Στουρνάρας: Αναγκαίο ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ σε άρθρο του στη “Handelsblatt”, για τον αντίκτυπο της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την ανάγκη για τη δημιουργία μίας “κακής τράπεζας” προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των “κόκκινων” δανείων που θα προκύψει εξαιτίας της ύφεσης (λόγω της COVID-19), επαναφέρει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στη γερμανική εφημερίδα “Handelsblatt” αναφέρει ότι: «η τρέχουσα ύφεση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν περαιτέρω δράσεις στον τραπεζικό τομέα, π.χ. αξιοποίηση των εταιριών διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (AMC) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Ο κ. Στουρνάρας υποστηρίζει ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία θεσμών, όπως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, το εγχείρημα της ΟΝΕ παραμένει ανολοκλήρωτο.

Για τον λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

Σχολιάζοντας, τέλος, την πρόσφατη απόφαση για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ, υποστήριξε ότι η αρχική πρόταση δεν αποδυναμώθηκε ουσιωδώς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς το πακέτο κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από επιχορηγήσεις επενδύσεων και σε μικρότερο βαθμό από δάνεια. Όπως αναφέρει, ουσιώδης αποδυνάμωση της αρχικής πρότασης θα αποδυνάμωνε αντίστοιχα και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.