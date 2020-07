Κόσμος

Κορονοϊός - Τσεχία: 98 κρούσματα συνδέονται με πάρτι γενεθλίων σε κλαμπ της Πράγας

Πελάτες, εργαζόμενοι και συγγενικά τους πρόσωπα, φέρονται να μολύνθηκαν από μία γυναίκα, η οποία ήταν ασυμπτωματική.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα νυχτερινό κέντρο της Πράγας ενδέχεται να είναι η εστία 98 νέων θετικών κρουσμάτων της COVID-19, στα οποία περιλαμβάνονται και ποδοσφαιριστές από διάφορες ομάδες της τσεχικής πρωτεύουσας, ανέφεραν σήμερα οι υγειονομικές Αρχές.

Η εστία αυτή είναι μια από τις πολλές που έχουν εντοπιστεί στη χώρα των 10,7 εκατομμυρίων κατοίκων το τελευταίο διάστημα.

Οι Αρχές επανέφεραν ορισμένους περιορισμούς σε κάποιες περιοχές, όπως στην ανεπτυγμένη βιομηχανικά βορειοανατολική Τσεχία, όπου ζει το 10% του πληθυσμού.

Την Τετάρτη ανακοινώθηκαν 247 νέα κρούσματα της ασθένειας, ο υψηλότερος αριθμός από τα τέλη Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα, ο Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις είπε ότι η χρήση μάσκας θα πρέπει να γίνει και πάλι υποχρεωτική σε επιλεγμένους κλειστούς χώρους.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες υποψιάζονται ότι μια ασυμπτωματική γυναίκα ήταν εκείνη που μόλυνε δεκάδες άλλους ανθρώπους σε ένα πάρτι γενεθλίων που πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ Techtle Mechtle στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό 68 πελάτες του κλαμπ, επτά εργαζόμενοι και 23 μέλη των οικογενειών τους ή επαφές τους. Άλλοι 273 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι κάποιοι από τους πελάτες μολύνθηκαν επειδή έπιναν το ποτό τους με το ίδιο καλαμάκι, οι γιατροί προέτρεψαν ξανά τους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις. «Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Πράγας συνιστά με έμφαση ο καθένας να πίνει το ποτό του αποκλειστικά από το δικό του ποτήρι και να αποφεύγει να το μοιράζεται», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συνολικά, από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί στην Τσεχία 14.570 κρούσματα και 364 θάνατοι. Σήμερα, παραμένουν για νοσηλεία σε νοσοκομεία μόνο 141 άνθρωποι.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δεν κατονόμασε τις ποδοσφαιρικές ομάδες στις οποίες αγωνίζονται ορισμένα νέα κρούσματα, όπως κάποιες όπως η Σπάρτα Πράγας, η Μποέμιανς 1905 και η Ντούκλα έχουν ανακοινώσει ότι βρέθηκαν θετικοί παίκτες από τα τμήματα υποδομών τους.