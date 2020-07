Κοινωνία

Μητροπολίτης Γαβριήλ στον ΑΝΤ1: θλίψη, αγανάκτηση και οργή για την Αγία Σοφία (βίντεο)

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις αντιδράσεις της Εκκλησίας απέναντι στην απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία.