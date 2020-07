Κοινωνία

Αγία Σοφία: πένθιμες καμπάνες και μεσίστιες σημαίες στις εκκλησίες της Ελλάδας

Σε πολλές εκκλησίες οι καμπάνες θα χτυπούν πένθιμα, ενώ οι σημαίες των ιερών Ναών θα κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, στη Μητρόπολη θα ακουστεί ο Ακάθιστος Ύμνος.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος και η σημερινή τέλεση μουσουλμανικής προσευχής στο μνημείο.

Σε πολλές εκκλησίες της Ελλάδας οι καμπάνες θα χτυπούν πένθιμα, ενώ οι σημαίες των ιερών Ναών θα κυματίζουν μεσίστιες.

Παράλληλα, στη Μητρόπολη θα ακουστεί ο Ακάθιστος Ύμνος. Στη λειτουργία όπου θα ψαλεί ο Ακάθιστος Ύμνος, στις 20:00 το βράδυ στη Μητρόπολη, θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος.

Σήμερα, ημέρα λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, αλλά και ημέρα “πένθους και οδύνης για όλη την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και ολόκληρο τον Ελληνισμό”, o αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος θα προστεί της Ιεράς Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αθηνών, σύμφωνα με ανακοινωση της Αρχιεπισκοπής.

Επίσης, διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με τη συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, κοντά στην παλιά Βουλή.

«Εκπρόσωποι του ακροδεξιού φάσματος αναμένεται να βρίσκονται εκεί, δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί τους» έχουν αναφέρει οι διοργανωτές. Κατά την προγραμματισμένη κινητοποίηση αναμένεται να παραθέσουν ομιλίες ιστορικοί, συγγραφείς και θεολόγοι.

Πένθιμα θα χτυπήσουν σήμερα και οι καμπάνες σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στην Κύπρο. Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου αναφέρει ότι σύμφωνα με οδηγίες του αρχιεπίσκοπου Χρυσοστόμου σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί πένθιμη κωδωνοκρουσία σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, στις 12:00 και για 5 λεπτά, εν όψει της αυθαίρετης, απαράδεκτης και εγκληματικής μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.