Τζαμί η Αγία Σοφία: η προκλητική φιέστα του Ερντογάν

Πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία μετά από 86 χρόνια! Αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Πένθιμες καμπάνες στη Ελλάδα. Δείτε LIVE εικόνα.

Η Αγία Σοφία άνοιξε σήμερα τις πόρτες της για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή μετά από 86 χρόνια! Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από την Αγία Σοφία για να συμμετάσχει στην προσευχή, η οποία τελείται υπό αυστηρά μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια ανέφερε πως όλοι ανυπομονούσαν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό. Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού, τόνισε ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Οι χώροι για τους πιστούς ξεκίνησαν να ανοίγουν σήμερα στις 10:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας. «Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου». Ορισμένοι δρόμοι και γραμμές του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Ο Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που έρχονται στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19. Ο Μεχμέτ Μποϊνουκαλίν, ο Φερούχ Μουστουέρ και ο Μπουνιαμίν Τοπκούογλου είναι οι διορισμένοι ιμάμηδες, ανέφερε ο Αλί Ερμπάς.

Στο μεταξύ τα τιρκουάζ χαλιά έχουν ήδη τοποθετηθεί σε όλο το μαρμάρινο πάτωμα του ναού, εκτός από το σημείο όπου βρίσκεται ο νοτιοανατολικός πεσσός (στύλος) όπου κοσμείται με μαρμαροθετημένο ομφάλιο του 14ου αιώνα και το οποίο είχε προστεθεί στην μεσοβυζαντινή εποχή. Γύρω από το μαρμάρινο αριστούργημα έχουν τοποθετηθεί διακοσμητικοί μπρούτζινοι στύλοι, που λειτουργούν ως όρια για τους πιστούς.

Την ίδια ώρα, σε πολλές εκκλησίες της Ελλάδας οι καμπάνες θα χτυπούν πένθιμα, ενώ οι σημαίες των ιερών Ναών θα κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, στη Μητρόπολη θα ακουστεί ο Ακάθιστος Ύμνος. Στη λειτουργία όπου θα ψαλεί ο Ακάθιστος Ύμνος, στις 20:00 το βράδυ στη Μητρόπολη, θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος.

Εξάλλου, την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο.

