Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: Σύντομα το σύστημα “Άτλας” θα υποδεχτεί εκκρεμείς συντάξεις (βίντεο)

Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις, αλλά και για τις συντάξεις χηρείας. Τι θα γίνει με τα αναδρομικά μετά την νέα απόφαση του ΣτΕ. Το μήνυμά του προς τους συνταξιούχους.

Ιστορική χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος ΆΤΛΑΣ με το οποίο θα γίνεται ψηφιακά η απονομή των συντάξεων.



Οι πρώτες κατηγορίες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, που μπορούν να κάνουν την αίτηση τους ψηφιακά είναι αυτές του ΟΓΑ και οι συντάξεις χηρείας, ενώ τόνισε ότι η διαδικασία διαρκεί δευτερόλεπτα, καθώς και ότι δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, υπάρχουν όλα στο σύστημα, όπως είπε ο κ. Βρούτσης.



Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας στο τέλος του χρόνου ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα για τις συντάξεις αναπηρίας, στα μέσα του 2021 θα μπουν στο πρόγραμμα οι συντάξεις γήρατος του δημοσίου και στα τέλη του 2021 θα βγαίνουν αυτόματα το 80% έως 85% των νέων συντάξεων.



Ο υπουργός Εργασίας εξαπέλυσε "πυρά" κατά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του "δεν είχε φτιάξει τίποτα" σχετικά με την ψηφιοποίηση των συντάξεων, ενώ κατηγόρησε την τότε ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι "είχαν αφήσει σε τσουβάλια 20.000 συντάξεις, ακαταχώρητες" οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Βρούτση "δεν είχαν πρωτοκολληθεί".

Παράλληλα, απαντώντας στα όσα τον κατηγορούν για την αύξηση των εκκρεμών συντάξεων το τελευταίο διάστημα, τόνισε ότι οι εκκρεμείς συντάξεις αυξήθηκαν καθώς όπως είπε το τρίμηνο του εγκλεισμού δεν υπήρχαν υπάλληλοι.



Ο υπουργός πάντως αποκάλυψε ότι το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ετοιμάζεται ώστε σύντομα να υποδεχτεί εκκρεμείς συντάξεις.



Επίσης σχετικά με τις συντάξεις χηρείας τόνισε ότι θα αποκατασταθεί η αδικία και θα δίνεται το 70% μέχρι τέλος Αυγούστου.

Μιλώντας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και την τελευταία απόφαση του ΣτΕ ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι «είμαστε συνεπείς και σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για τα αναδρομικά», ωστόσο παραδέχτηκε ότι τα χρήματα που πρέπει να δοθούν είναι πάρα πολλά και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν αποθηκευμένα χρήματα» τονίζοντας ότι «χρειάζεται δημοσιονομική ισορροπία».

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης απευθυνόμενος προς τους συνταξιούχους είπε ότι «κανένας δεν χρειάζεται να πάει σε δικηγορικά γραφεία για τα αναδρομικά… θέλουμε ένα καθαρό ασφαλιστικό τοπίο».

Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε επίσης ότι το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί τροπολογία η οποία θα προβλέπει την αύξηση στην προκαταβολή για τις προσωρινές συντάξεις, καθώς και την προκαταβολή του εφάπαξ.



Τέλος σχετικά με τα έξοδα κηδείας τόνισε ότι από την 1η Ιουλίου για όλα τα ταμεία δίνονται ψηφιακά, ενώ υπογράμμισε ότι από το 2015 δεν έχει δοθεί τίποτα σε 45.000 δικαιούχους κυρίως του ΟΓΑ. Όπως είπε μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει διάταξη με την οποία θα καταβληθούν 800 ευρώ σε 45.000 συγγενείς εκλιπόντων αγροτών.