Εκνευρισμός στην Τουρκία: άκυρες οι δηλώσεις Μακρόν

Η απειλή επιβολής κυρώσεων από πλευράς του προέδρου της Γαλλίας δεν θα οδηγήσει σε τίποτε, αντέτεινε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Η διπλωματία της Τουρκίας χαρακτήρισε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη «άκυρες» τις δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατηγόρησε την Άγκυρα ότι παραβιάζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου με τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μακρόν έκανε τις δηλώσεις που απορρίπτει η Τουρκία υποδεχόμενος χθες Πέμπτη στον Παρίσι τον κύπριο ομόλογό του Νίκο Αναστασιάδη.

«Θέλω για μία ακόμη φορά να επαναλάβω την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, αλλά και προς την Ελλάδα, μπροστά στην παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας τους από την Τουρκία», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, η δήλωση του οποίου μεταφορτώθηκε —και στα ελληνικά— στη σελίδα του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. «Δεν είναι αποδεκτό ο θαλάσσιος χώρος ενός κράτους μέλους της Ένωσής μας να παραβιάζεται ή να απειλείται. Όσοι συμβάλλουν σε αυτό, πρέπει να υφίστανται κυρώσεις», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Οι δηλώσεις του Μακρόν είναι «άκυρες» και η απειλή επιβολής κυρώσεων από πλευράς του προέδρου της Γαλλίας «δεν θα οδηγήσει σε τίποτε», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Αξόι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τουρκικής διπλωματίας, η Άγκυρα δρα στην ανατολική Μεσόγειο συμμορφούμενη προς το διεθνές δίκαιο. Γαλλία και Τουρκία είναι στη θεωρία σύμμαχες χώρες, μέλη του NATO, αλλά οι σχέσεις τους έχουν μπει σε τροχιά επιδείνωσης το τελευταίο διάστημα, ιδίως εξαιτίας των διαφωνιών τους όσον αφορά την κρίση στη Λιβύη και την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επιδόθηκε χθες σε σφοδρή κριτική της πολιτικής της Γαλλίας στην περιοχή. «Η Γαλλία πρέπει να σταματήσει να τηρεί αλαζονική στάση και να ασκήσει πιο λογική πολιτική» Το Παρίσι θα όφειλε «να πάψει να υποστηρίζει τους πραξικοπηματίες στη Λιβύη, τους τρομοκράτες στη Συρία και όσους νομίζουν ότι ‘εγώ είμαι το μόνο αφεντικό εδώ’ στην ανατολική Μεσόγειο», υποστήριξε ο Αξόι.

Νωρίτερα χθες ο Ιμπραήμ Καλίν, σύμβουλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κέντρου μελετών στις Βρυξέλλες ότι «η χρήση της γλώσσας των απειλών περί κυρώσεων δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή (...) και δεν θα έχει καμία επίπτωση» στην «αποφασιστικότητα» της Τουρκίας να προωθήσει αυτά που αποκάλεσε «τα εθνικά συμφέροντά της».

Η Άγκυρα υποστηρίζει στρατιωτικά και πολιτικά στη Λιβύη στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (KEE), επικεφαλής της οποίας είναι ο Φάγεζ ας Σάρατζ και έδρα της οποίας είναι η Τρίπολη, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η Τουρκία ανέπτυξε στρατεύματα και υλικό στη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος της Λιβύης, το ανατολικό και το νότιο τμήμα της, ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Η Γαλλία έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει τον στρατάρχη Χάφταρ, όπως την κατηγορεί η Τουρκία.