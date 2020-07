Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι για Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της κοινής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών...

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, οι οποίοι συζήτησαν τις εξελίξεις στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή προεδρία, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου επιβεβαίωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό τη θέση της χώρας του για τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης περιορισμού των παράνομων ξένων επεμβάσεων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης απέρριψε επίσης κάθε ξένη επέμβαση στη Λιβύη και χαιρέτισε τις προσπάθειες της Αιγύπτου για να επιτευχθεί μία πολιτική διευθέτηση στην κρίση της Λιβύης, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα αυτή, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και των συμπερασμάτων της Διάσκεψης του Βερολίνου.

Επίσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της κοινής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε τριμερές επίπεδο με την Κύπρο, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου πρόσθεσε ότι το Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.