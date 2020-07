Πολιτική

Πέτσας: ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πάλι δεύτερος και πιάνεται και αδιάβαστος

Το σχόλιο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τις αναρτήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του τομεάρχη Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου στα κοινωνικά δίκτυα...

Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο σε όλα τα επίπεδα για να προάγει τα εθνικά συμφέροντα και να πρωταγωνιστεί στην αναβάθμιση θετικών πρωτοβουλιών», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σχολιάζοντας αναρτήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και του τομεάρχη Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλου στα κοινωνικά δίκτυα υπογραμμίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πάλι δεύτερος και πιάνεται και αδιάβαστος».

«Η αλήθεια είναι ότι η “ Σύνοδος των Χωρών του Νότου” (Med 7) είχε προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2020 στην Κορσική. Η Ελλάδα μάλιστα, σε συνεννόηση με την Προεδρεύουσα για φέτος Γαλλία, είχε αναλάβει την προετοιμασία της Συνόδου, με προεδρεύοντα στη σχετική προπαρασκευαστική σύσκεψη των Υπουργών στις 4 Ιουνίου 2020, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Λόγω του κορονοϊού, η προγραμματισμένη Σύνοδος στην Κορσική, αναβλήθηκε.

Στη διμερή συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν , στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε η αναβληθείσα Σύνοδος να πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και εκκρεμεί να οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.

Κατά τα λοιπά, ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κατρούγκαλο που χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου η οποία ήρθε κατόπιν συνεννόησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για το (έστω όψιμο) ενδιαφέρον τους. Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο σε όλα τα επίπεδα για να προάγει τα εθνικά συμφέροντα και να πρωταγωνιστεί στην αναβάθμιση θετικών πρωτοβουλιών», αναφέρει ο κ. Πέτσας.