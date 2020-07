Οικονομία

ΑΑΔΕ - επιστροφές φόρων: Πληρωμές - εξπρές από την εφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι ζητά από τις εφορίες.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, καθώς και τα μεγαλύτερα σε ύψος ποσά, τίθενται σε προτεραιότητα προκειμένου να επιστραφούν στους δικαιούχους.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία ζητείται από τις εφορίες η κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση δύο κριτήρια: τη «χρονολογική ωρίμανση» και το ύψος των επιστραφέντων ποσών. Επισημαίνεται, δε, ότι «προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ως ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται, για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ. Για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού, τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν τρεις βαθμίδες, ως εξής:

Α. Ύψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α')

Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά.

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική ωρίμανσή τους, ως εξής:

B. «Ηλικία» αιτήματος (Κριτήριο Β')

Βαθμίδα 1: 'Ανω των 180 ημερών

Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91- 180 ημερών

Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60- 90 ημερών

Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Απόλυτη προτεραιότητα, με βάση τα δύο κριτήρια, έχουν τα αιτήματα «ηλικίας» άνω των 180 ημερών και τα οποία αφορούν σε μεγάλα ποσά, ενώ τελευταία στη λίστα είναι τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μικρού ύψους ποσών. Οι εφορίες θα επικαιροποιούν τους καταλόγους των εκκρεμών επιστροφών φόρων, με βάση τις οδηγίες του κ. Πιτσιλή, δύο φορές τον μήνα.