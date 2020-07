Κοινωνία

Δολοφονία στα Φιλιατρά: βρέθηκε ο δράστης

Ποιος σκότωσε την άτυχη γυναίκα. Τι είπε στους αστυνομικούς για το κίνητρο του εγκλήματος.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας μίας 57χρονης, η οποία έγινε την περασμένη Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στην περιοχή Γιόλακα, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, προχώρησε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας έναν 34χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των ανδρών της Ασφάλειας Καλαμάτας, ο 34χρονος μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι της 57χρονης και αφού της επιτέθηκε με μαχαίρι την τραυμάτισε θανάσιμα, επιφέροντας πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Αμέσως μετά ο 34χρονος έφυγε από το σπίτι, ενώ λίγη ώρα αργότερα η 57χρονη βρέθηκε νεκρή από την αδελφή της.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, έφθασαν στη σύλληψη του 34χρονου αξιοποιώντας στοιχεία από οπτικό υλικό καμερών ασφαλείας, αλλά και από μαρτυρικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για εργάτη που είχε απολυθεί πρόσφατα από το θερμοκήπιο που διατηρούσε το θύμα, με τους αστυνομικούς να κάνουν λόγο για πράξη αντεκδίκησης από τον 34χρονο, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας.