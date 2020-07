Πολιτική

Μαξίμου: Σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων

Με τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους Κουτσούμπα και Βαρουφάκη, ολοκληρώθηκαν οι επαφές με τους Πολιτικούς Αρχηγούς.

Με τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Γραμματέα του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ολοκληρώθηκαν οι επαφές με τους Πολιτικούς Αρχηγούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα ζητώντας παράλληλα τις προτάσεις τους.

Σταθερή επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης αποτελεί η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και ο γόνιμος διάλογος»