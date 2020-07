Κοινωνία

Εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης με… e-αντιγραφή!

Πως έγινε αντιληπτή η απόπειρα εξαπάτησης. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί επάνω στην αλλοδαπή υποψήφια.

Απόπειρα αντιγραφής με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στο Μαρούσι. Πρόκειται για αλλοδαπή υποψήφια που έγινε αντιληπτή από τα στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βορείου Τομέα Αθηνών που επιτηρούσαν τη διαδικασία.

Η εξεταζόμενη υποψήφια οδηγός κίνησε υποψίες και αμέσως ειδοποιήθηκε το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου. Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αξιωματικοί, εντοπίστηκε ειδικό σύστημα μετάδοσης των σωστών απαντήσεων. Ακολούθησε η διαδικασία της ανάκρισης και των καταθέσεων από τα στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών του Βορείου Τομέα Αθηνών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό από την Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, ενώ αντίστοιχα, ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Βασίλης Γιαννακόπουλος.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ανέφερε: «Δεν εφησυχάζουμε αλλά με την πολύτιμη συνεργασία και ετοιμότητα του προσωπικού μας πατάσσουμε κάθε παράνομη ενέργεια που εντοπίζεται κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. Συγχαίρουμε τα στελέχη και στη Διεύθυνση Μεταφορών στον Βόρειο Τομέα Αθηνών για την εγρήγορση και την υπευθυνότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως Διοίκηση βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας συστήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας, την ψηφιοποίηση και την απλοποίηση των διαδικασιών. Βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, βάζουμε οριστικό τέλος σε φαινόμενα συγκάλυψης, διαφθοράς, σε κάθε περιθώριο παρανομίας».