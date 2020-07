Πολιτική

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: τα μηνύματα των πολιτικών

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην εκδήλωση για τους ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα. Η δήλωση Τασούλα στη Βουλή και η τοποθέτηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 23 Ιουλίου 1974 η επτάχρονη δικτατορία της 21ης Απριλίου, υπό το βάρος της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, κατέρρευσε. Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας» τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από την ημέρα αυτή αρχίζει η εποχή της «Μεταπολίτευσης», η λαμπρότερη, ίσως, περίοδος της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην εκδήλωση για τους ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα που πραγματοποιήθηκε στα πρώην κρατητήρια του ΕΑΤ – ΕΣΑ. Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας και ξεναγήθηκε στο Μουσείο Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Αντίστασης από εκπροσώπους του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων 1967-74.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την εξής δήλωση: «Σήμερα είναι μια μέρα τιμής και μνήμης για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα αγαθά της δημοκρατίας. Αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να εκτός από το να τους τιμούμε, να διατηρούμε τη μνήμη αυτή ζωντανή, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες στιγμές».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε με αφορμή τη σημερινή επέτειο ότι η Δημοκρατία ουδέποτε κατελύθη. “Η πρώτη επέτειος, το 1975, γιορτάστηκε στην Πνύκα, όπου ομιλητής ήταν ένας σπουδαίος στοχαστής της γενιάς του 30, ο Άγγελος Τερζάκης, ο οποίος είπε μια φράση που πρέπει να μας συνοδεύει: Η δημοκρατία είναι σκαλοπάτι πολιτισμού!

Μήνυμα για τα 46 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έστειλε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο τονίζει: «Τιμούμε τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές που θυσίασαν την προσωπική τους ελευθερία ή ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, στη μάχη κατά της χούντας των συνταγματαρχών». «Σε μια συγκυρία όπως η σημερινή, που οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι δημοκρατικές κατακτήσεις της κοινωνίας μας αμφισβητούνται και βάλλονται καθημερινά, η επέτειος αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των συνταγματικών μας ελευθεριών. Αυτός είναι ο καλύτερος φόρος τιμής για τους αγωνιστές του αντιδικτατορικού κινήματος και τα θύματα της χούντας».