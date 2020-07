Πολιτική

Κουτσούμπας: Καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική που εναποθέτει την ασφάλεια σε ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε το πρωί στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο των συναντήσεων του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Μετά τη συνάντηση, σε δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας, μεταξύ άλλων, κάλεσε το λαό να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη στις επιλογές της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που έχουν εναποθέσει την ασφάλεια, την ειρήνη στην περιοχή σε όλους αυτούς που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, με τις συγκρούσεις, τους έντονους ανταγωνισμούς στην περιοχή, που δεν είναι άλλοι από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε:

Για τις εξελίξεις στην περιοχή και την τουρκική προκλητικότητα

«Το συμπέρασμα από τη σημερινή συνάντηση και ενημέρωση είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη στις επιλογές της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων, οι οποίοι έχουν εναποθέσει την ασφάλεια, την ειρήνη σε όλη αυτή την περιοχή, σε όλους αυτούς που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, με τις συγκρούσεις, τους έντονους ανταγωνισμούς στη περιοχή, που δεν είναι άλλοι από την ΕΕ, από το ΝΑΤΟ, από τις ΗΠΑ.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες θέλουμε ξανά να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους στρατευμένους νέους μας, στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στους φαντάρους που βρίσκονται πραγματικά μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση και έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα».

Για τη Σύνοδο Κορυφής

«Επίσης είχαμε την ευκαιρία με τον κ. Πρωθυπουργό να ανταλλάξουμε σκέψεις για την Σύνοδο Κορυφής. Εκφράσαμε την αντίθεση και τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια, τα οποία πάλι θα πλήξουν το λαϊκό εισόδημα, θα παρθούν μέτρα ενάντια στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους της χώρας μας. Μιλάμε για μνημόνια διαρκείας, μιλάμε στην ουσία για νέα μνημονιακά μέτρα, έστω και αν βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, που ακούγονται όμορφα στα αυτιά».

Για κάποια επείγοντα ζητήματα που αφορούν ναυτεργάτες – συνταξιούχους ομογενείς – χρέη λαϊκών νοικοκυριών κ.ά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε επίσης στον πρωθυπουργό ορισμένα άμεσα ζητήματα που επείγει η επίλυσή τους για τα οποία είπε χαρακτηριστικά:

«Επίσης, πήρα την ευκαιρία να θέσω στον κ. Πρωθυπουργό ορισμένα ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους της πατρίδας μας. Το πρώτο ζήτημα αφορά τους ναυτικούς, τους ναυτεργάτες που πρέπει να επαναπατριστούν. Λόγω της πανδημίας, είναι μήνες τώρα σε λιμάνια και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αυτοί και οι οικογένειές τους. Επίσης αυτό το ζήτημα δημιουργεί και το πρόβλημα να μην μπαρκάρουν οι ναυτεργάτες που βρίσκονται εδώ και να βρίσκονται πλέον μαζικά στην ανεργία, να μην μπορούν να επιβιώσουν και άρα πρέπει η κυβέρνηση να δει ένα τουλάχιστον στοιχειώδες επίδομα για να μπορούν να επιβιώσουν.

Το δεύτερο ζήτημα που του έθεσα, μετά την συνάντηση που είχα μάλιστα χτες με την Επιτροπή των Συνταξιούχων Βορειοηπειρωτών, των ομογενών από την Αλβανία είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η προεκλογική δέσμευσή του για κατάργηση του άρθρου 7 του νόμου Κατρούγκαλου, που ουσιαστικά βάζει σοβαρά εμπόδια στο να παίρνουν την εθνική σύνταξη που δικαιούνται οι ομογενείς από την Αλβανία, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του νόμου -που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση- και προβλέπει για τους υπερήλικες ομογενείς από την Αλβανία να παίρνουν ένα επίδομα.

Και τέλος του επισήμανα την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή, που προβλέπει μείωση χρεών, μείωση τόκων δανείων κλπ, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης ανακούφιση.

Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θέσαμε μαζί με άλλα προβλήματα που αφορούν εργαζόμενους, όπως τους πρώτην εργαζόμενους της “Ελευθεροτυπίας” ή άλλα τέτοια ζητήματα που θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε και στην πορεία».