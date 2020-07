Οικονομία

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία αντέχει δεύτερο lockdown

Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών για την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το βάθος της ύφεσης και τις “αισιόδοξες” εκτιμήσεις από Κομισιόν και ΟΟΣΑ.

«Η ελληνική οικονομία και τα διαθέσιμα του προϋπολογισμού αντέχουν και σε περίπτωση δεύτερου lockdown» δήλωσε στον Status 107.7 της Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς, όπως είπε, «λειτουργούμε με υπευθυνότητα, προνοητικότητα και σοβαρότητα, όταν υπάρχει ακόμη υψηλός βαθμός αβεβαιότητας».

Όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, «ο σχεδιασμός για τη βοήθεια της χώρας, ήδη υλοποιείται», καθώς η ρευστότητα έχει ήδη ξεκινήσει να εισρέει στην πραγματική οικονομία, μέχρι να έρθουν κοινοτικά κονδύλια.

Για παράδειγμα, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, που προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 120.000 επιχειρήσεις. Από το ΤΕΠΙΧ 2, από τις 12.920 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί, έχουν πιστωθεί χρήματα σε πάνω από 9.000 επιχειρήσεις 1,2 δις ευρώ, ενώ συνολικά οι εγγυοδοτικοί έχουν εγκρίνει κι έχουν εκταμιεύει 1.200 δάνεια για μικρομεσαίες και πιο μεγάλες επιχειρήσεις ύψους περίπου 800 εκ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, μέσα στον Ιούλιο τραπεζικό σύστημα έδωσε πάνω από 2 δις ευρώ, όμως «αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι ως Πολιτεία. Αλλά φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει» το τραπεζικό σύστημα με πιο γρήγορους ρυθμούς, αντιλαμβανόμενο τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Τις επόμενες εβδομάδες, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, αναμένεται να αρχίσουν να εισρέουν κοινοτικοί πόροι από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα κοινοτικά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί προγράμματα, όπως το Sure, για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης, η εκταμίευση πόρων αναμένεται από το 2021.

«Δεν μπορούμε ακόμη να προσδιορίσουμε το βάθος της ύφεσης για το 2020, γιατί υπάρχουν ακόμη υψηλές αβεβαιότητες, όπως πχ η πορεία του τουρισμού. Γνωρίζαμε ότι ενδεχομένως ο τουρισμός δεν θα πάει καλά και το έχουμε ενσωματώσει στις εκτιμήσεις μας. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το βάθος της ύφεσης, καθώς δεν έχουμε καινούρια δεδομένα, σε σχέση με αυτά που είχαμε τέλη Απριλίου», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως συμπλήρωσε, «έχουμε όμως δύο στοιχεία: την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τελευταία έκθεση, την προχθεσινή του ΟΟΣΑ. Και οι δύο εκθέσεις υποστηρίζουν, ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι λίγο ηπιότερη, σε σχέση με αυτά που πίστευαν πριν από δύο μήνες. Αυτό δείχνει, ότι το μίγμα των μέτρων πάντως που έχει λάβει η κυβέρνηση και συνεχίζει να λαμβάνει, δείχνει ότι λειτουργεί στην πραγματική οικονομία», σημείωσε τέλος ο υπουργός οικονομικών.