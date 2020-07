Κόσμος

Μπορέλ: συμφωνία με Τσαβούσογλου για αποκλιμάκωση της έντασης

Η έκρυθμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο τέθηκε στο επικέντρο της συνομιλίας του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Την ανάγκη να αποκλιμακωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες βράδυ με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, συμφώνησαν να συναντηθούν πριν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα γίνει τέλη Αυγούστου στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, ο Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στο twitter τονίζει:

«Σε συνέχεια των συζητήσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την Τουρκία και την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων, καθώς και να συναντηθούμε πριν το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Συμφωνήσαμε, επίσης, να εργαστούμε μαζί για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου».