Ντονμέζ: “σύμβολο κατάκτησης” η Αγία Σοφία!

Σε μία προκλητική ανάρτηση προχώρησε ο τούρκος υπουργός Ενέργειας ποστάροντας φωτογραφία του "Πορθητή" με φόντο την Αγία Σοφία!

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι ανήμερα της λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί ύστερα από 86 χρόνια!

Σε ακόμα μία προκλητική ανάρτηση προχώρησε ο τούρκος υπουργός Ενέργειας, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Ο Φατίχ Ντονμέζ, λίγη ώρα αφότου άνοιξαν οι πύλες της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, δημοσίευσε φωτογραφία του γεωτρύπανου «Πορθητής» με φόντο την Αγία Σοφία.

Συνόδεψε δε την ανάρτησή του με το προκλητικό σχόλιο: «Σύμβολο κατάκτησης».